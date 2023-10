Rihanna vergeeft Chris Brown: 'We zijn zeer goede vrienden'

"Het voelde alsof hij de enige was die werd gehaat", vertelt 'Riri'."Het was vreemd en verwarrend omdat ik boos en gekwetst was en omdat ik me verraden voelde, maar hij maakte de fout omdat hij toen hulp nodig had."Vlak voor de Grammy Awards in 2009 viel Brown zijn toenmalige vriendin aan. Hij bekende de mishandeling en werd later veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar.

Rihanna zegt ondanks het voorval nog steeds van Chris Brown te houden."We hebben aan onze vriendschap gewerkt en zijn nu zeer, zeer goede vrienden. We hebben weer vertrouwen opgebouwd."Het is al een tijd geleden dat Rihanna een album heeft uitgebracht. In de tussentijd heeft ze zich vooral gericht op…Rihanna derde best verdienende artiest in Verenigd Koninkrijk

Ondanks dat ze al drie jaar lang geen nieuwe muziek heeft uitgebracht, staat Rihanna (32) dit jaar toch op de derde plek…Chris Brown aangeklaagd voor mishandeling met tequilafles Chris Brown (34) is in Engeland aangeklaagd voor mishandeling. Een man zegt dat hij in een nachtclub in Londen meerdere… headtopics.com

Chris Brown aangeklaagd om vermeende mishandeling met tequilaflesChris Brown is in Engeland aangeklaagd voor mishandeling. Een man zegt dat hij in een nachtclub in Londen meerdere keren door de zanger is geslagen met een tequilafles, meldt entertainmentsite TMZ op basis van juridische documenten. Lees verder ⮕

Kelly Rowland wil dat iedereen Chris Brown vergeeftKelly Rowland (41) vindt dat Chris Brown (33) het verdient om weer normaal te worden behandeld. Tijdens de uitreiking van de American Music Awards zondag was er vanuit het publiek boe-geroep te horen toen bekend werd dat Chris de prijs voor beste mannelijke r&b-artiest had gewonnen. Lees verder ⮕

Chris Brown verdedigt intieme foto's met fans: 'Ga er helemaal voor'Chris Brown (33) ziet er geen kwaad in dat hij regelmatig op een intieme manier met fans op de foto gaat. Dat zegt de Amerikaanse zanger nadat de foto's op sociale media viraal waren gegaan vanwege de ongewone manier waarop hij soms met fans poseert. Lees verder ⮕

‘Mamadou Sakho in de problemen nadat hij eigen trainer met bezemsteel slaat’Mamadou Sakho moet mogelijk voortijdig vertrekken bij het Franse Montpellier. De 33-jarige verdediger zou zijn trainer volgens L’Équipe hebben geslagen met een bezemsteel, als gevolg van een woordenwisseling. Er is nu een onderzoek ingesteld, en als Sakho schuldig wordt bevonden, lijkt een vertrek uit Zuid-Frankrijk de enige optie. Lees verder ⮕

Barcelona klopt Sjachtar, waar Feyenoord-assistent Pusic debuteert als coachFC Barcelona wint met 2-1 van Sjachtar Donetsk, waar Marino Pusic debuteert als hoofdcoach een dag nadat hij is vertrokken als assistent bij Feyenoord. Lees verder ⮕

Barcelona klopt Sjachtar, waar Feyenoord-assistent Pusic debuteert als coachFC Barcelona wint met 2-1 van Sjachtar Donetsk, waar Marino Pusic debuteert als hoofdcoach een dag nadat hij is vertrokken als assistent bij Feyenoord. Lees verder ⮕