Joodse kolonisten plegen straffeloos geweld op Westelijke Jordaanoever

Esther Hertog legt uit dat dit te maken heeft met de Israëlische politiek. Ze wijst daarbij naar minister Ben-Gvir, die zelf woonachtig is in een kolonie op de Westelijke Jordaanoever."Door de steun vanuit de politiek voelen de kolonisten op de Westbank zich heel erg gesterkt. Ze hebben soort van een vrije kaart gekregen voor alles wat ze kunnen en willen doen.

Momenteel zijn het vooral de hardliners die voor de onrust zorgen."Je hebt radicale kolonisten in bijvoorbeeld Hebron, waar ik veel gewerkt en gewoond heb", vertelt Hertog."Ze hebben daar een nederzetting die beschermd wordt door Israëlische soldaten." De kenner vertelt dat deze radicale groep erg religieus is."Palestijnen bestaan niet in hun optiek. Dat zijn Arabieren.

Volgens de antropoloog trekken de leden van die beveiligingsteams de laatste tijd ook legeruniformen aan en 'spelen ze soldaatje', terwijl ze niet in het leger zitten. Dit zorgt voor veel probleem."Soldaten kijken er vaak naar en weten ook niet naar wie ze moeten luisteren." Hertog benoemt dat soldaten vaak 18-jarige jongens zijn met weinig ervaring."Iemand die ouder is en zegt wat ze moeten doen; daar luisteren ze wel naar. En kolonisten maken misbruik van deze situatie.

