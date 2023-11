Inter verslaat Roma, Napoli vecht zich terug tegen Milan, Atlético passeert Barça

In Italië en Spanje traden op zondagavond nog enkele grote clubs aan om het weekend vol toppers af te sluiten.Internazionale heeft op zondag goede zaken gedaan tegen AS Roma. In eigen huis wonnen de Milanezen, met Denzell Dumfries in de basis, met 1-0 van AS Roma dankzij een late goal van Marcus Thuram. Door de zege gaat Inter aan kop in deRomelu Lukaku speelde vorig seizoen nog voor Inter en keerde met Roma terug in het Guiseppe Meazza.

Voor rust wist Olivier Giroud tweemaal te scoren voor AC Milan, waarmee de ploeg van Tijani Reijnders met een comfortabele voorsprong de kleedkamers opzocht. Matteo Politano en Giacomo Raspadori (met een fraaie vrije trap) bogen de wedstrijd echter om en bezorgden hun ploeg een punt.Atlético Madrid heeft in eigen huis drie punten gepakt tegen Deportivo Alavés, door met 2-1 te winnen.

Atlético stond in de rust met 2-0 voor dankzij treffers van Rodrigo Riquelme en Álvaro Morata. Antoine Griezmann leek de 3-0 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd, tot frustratie van het Wanda Metropolitano. Diep in blessuretijd deed Guevara nog wat terug namens Alavés, maar de Madrileense zege kwam nooit in gevaar. headtopics.com

