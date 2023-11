Wijndal wil zich bewijzen bij Antwerp: 'Heel goed gesprek met de trainer'

"Ik had meteen een heel goed gesprek met de trainer, de club speelde Champions League, ik rijd op zo'n uur en drie kwartier naar mijn huis in Nederland… Ik vind Antwerpen ook een hele leuke stad om te wonen, ik woon als single mooi in een appartement in het centrum. Al ben ik iemand die zich snel overal thuisvoelt."

Wijndal is wel nog steeds eigendom van Ajax."Er is geen optie in de huur, ik keer er normaal volgend seizoen terug en dan wil ik toch wel wat bewijzen. Ik wil er slagen en héb ook het gevoel dat te kunnen. Tenslotte heb ik er ook goeie wedstrijden gespeeld, die mindere horen bij je ontwikkeling. Maar nu wil ik hier eerst zoveel mogelijk spelen én doelen halen."

