Napoli knokt zich in vermakelijke topper terug tegen Milan, koploper Inter wint

De Italiaanse topper tussen AC Milan en Napoli is in Napels geëindigd in een vermakelijke remise: 2-2. Tijjani Reijnders deed de hele wedstrijd mee bij Milan. Internazionale blijft door een 1-0 thuiszege op AS Roma de koploper in de Serie A. Marcus Thuram maakte ruim tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Oranje- en Inter-verdediger Denzel Dumfries werd in de 85ste minuut vervangen door Stefan de Vrij. Davy Klaassen bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter.

Milan kwam na ruim twintig minuten op voorsprong door een doelpunt van Olivier Giroud. Hij kopte raak na een afgemeten voorzet van Christian Pulisic (1-0). Nog geen twee minuten later scoorde de Franse spits opnieuw. Hij kopte opnieuw een voorzet binnen (2-0). Ditmaal werd hij bediend door Davide Calabria. Daarna bleef Napoli onder druk staan. Reijnders had van dichtbij de 3-0 op de schoen, maar schoot over. Hij bleef nog verstoken van zijn eerste doelpunt voor Milan.

