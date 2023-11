Frimpong met assist wéér belangrijk voor Leverkusen, spektakel bij Napoli-Milan

Jeremie Frimpong was zondag met een assist wéér belangrijk voor Bayer Leverkusen, dat de koppositie in Duitsland heroverde dankzij een 2-1-zege op Freiburg. In Italië leverde een leuke wedstrijd tussen Napoli en AC Milan geen winnaar op: 2-2. Bij Leverkusen-Freiburg opende toptalent Florian Wirtz op aangeven van enkelvoudig Oranje-international Frimpong in de 36e minuut de score. De Duitser begon aan een fantastische slalom die hij bekroonde met een doelpunt.

Een andere invaller, Julian Brandt, hielp Dortmund aan een punt door in de 82e minuut de eindstand op 3-3 te bepalen. Napoli toont veerkracht, Inter grijpt de macht In de Serie A leek basisspeler Tijjani Reijnders met AC Milan op weg naar een overwinning in de topper tegen Napoli. Halverwege was het 0-2 dankzij twee doelpunten van Olivier Giroud. In de tweede helft knokte Napoli zich terug.

Op zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijjani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter.

Florian Wirtz heeft zondagmiddag misschien wel het mooiste doelpunt van het Bundesliga-seizoen gemaakt. De technisch begaafde Duitser ontving een pass van Jeremie Frimpong en dribbelde op sublieme wijze meermaals langs Freiburg-middenvelder Nicolas Höfler, om vervolgens af te ronden.