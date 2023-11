LIVE: Reijnders met AC Milan op bezoek bij titelverdediger Napoli

zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten.

Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!Video

Tijjani Reijnders doet het in zijn eerste maanden goed bij AC Milan en de Nederlander kan zondag het verschil maken op bezoek bij SSC Napoli. Na nederlagen tegen Paris Saint-Germain en Juventus is het nu of nooit voor de Rossoneri.

