Burgemeester Bleker van Enschede in 'De Verhoorwagen'

Wat deed hij bijvoorbeeld op de tribune van het stadion van FC Twente? Was hij daar vanwege de openbare orde en veiligheid of toch vooral om te genieten van een goede pot voetbal?

Koude douche voor Feyenoord in Enschede: Twente wint, PSV kan uitlopenFeyenoord is vier dagen na de indrukwekkende Champions League-zege op SS Lazio weer terug op aarde. De Rotterdammers hadden het lastig op bezoek bij FC Twente, dat verrassend met 2-1 te sterk was. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord doet in slotfase iets terug, spannende slotfase in EnschedeOm 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord verslikt zich in Enschede: FC Twente wint (gesloten)Om 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug. Lees verder ⮕

Jan Bruins brengt een ode aan Enschede!Jan Bruins, de stadionspeaker van FC Twente, brengt in Dijkstra & Evenblij Ter Plekke een ode aan zijn stad Enschede. Lees verder ⮕

Zonder indorock geen Enschedese beatsceneEnschede was in de jaren ‘60 dé broedplaats voor popgroepen. Ze schoten er als paddenstoelen uit de grond. Als snel werd de beatscene in Twente ook wel aangekaart als de textielbeat. Dat komt doordat Enschede van origine een textielstad is. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling: Feyenoord met 'Champions League-team' tegen TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕