Reijnders mist van dichtbij enorme kans voor AC Milan tegen Napoli

LIVE: Tijani Reijnders met Milan op bezoek bij titelhouder NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter. Lees verder ⮕

Misser Reijnders breekt AC Milan op, Frimpong wéér belangrijk voor LeverkusenFlorian Wirtz opent de score voor Bayer Leverkusen tegen Freiburg, en doet dit op magistrale wijze. Lees verder ⮕

Napoli knokt zich in vermakelijke topper terug tegen Milan, koploper Inter wintDe regerend kampioen komt thuis met 2-0 achter en speelt uiteindelijk met 2-2 gelijk tegen Milan. Inter blijft koploper door een overwinning op AS Roma (1-0). Lees verder ⮕

Reijnders on fire in Milaan: middenvelder moet het doen tegen landskampioenADVERTORIAL - Tijjani Reijnders doet het in zijn eerste maanden goed bij AC Milan en de Nederlander kan zondag het verschil maken op bezoek bij SSC Napoli. Na nederlagen tegen Paris Saint-Germain en Juventus is het nu of nooit voor de Rossoneri. Bookmaker JACKS. Lees verder ⮕