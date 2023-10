Het beste Drentse biertje wordt getapt bij Beata in Boschzicht

Beata Vosseberg, barkeepster van dienst bij hotel en restaurant Boschzicht in Echten, tapt het 'beste biertje van Drenthe'. Dat is deze week bekend geworden bij de regionale voorronde van het NK biertappen. Ze blonk uit in haar voorbereiding, het tappen, presenteren en serveren van de (speciaal)biertjes. Als Drentse winnaar komt ze aan de toog te staan in de landelijke finale, die in januari 2024 plaatsvindt op vakbeurs Horecava in Amsterdam.

Die laatste is al tapper bij De Turfsteker, het finaledecor van de Drentse voorronde. Vakjury buigt zich over biertjes In totaal deden twintig kandidaten een poging het best mogelijke biertje te serveren, zo schrijft Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De opdracht aan de deelnemers was om twee fluitjes en vaasjes bier te tappen. Verder moesten ze een speciaalbier uit het flesje schenken en presenteren aan de vakjury.

