COA waarschuwt: opvang Ter Apel dit weekend weer vol

Ook dit weekend moeten asielzoekers die zich 's nachts melden in Ter Apel de nacht doorbrengen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit weekend wordt daarin geen verandering verwacht. Er is al langere tijd dringend behoefte aan extra opvangplekken.

Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum wil het COA onder de tweeduizend houden, maar dit is 'een behoorlijke uitdaging met de instroom van afgelopen weken', zei een woordvoerder van het opvangorgaan. Om de asielopvang beter te laten verlopen, heeft het COA samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vluchtelingenwerk Nederland vandaag een dringend beroep gedaan op de Eerste Kamer om de zogenoemde spreidingswet niet controversieel te verklaren.

