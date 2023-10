Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'

Voor het derde schaatsseizoen op rij vindt bloembollenverkoper Carlijn Ammerlaan uit Grolloo met haar geliefde tulpen de weg naar de Friese schaatstempel. 'Dit is een leuke werkdag, zeker. Ik mag niet klagen', aldus Ammerlaan vanuit Heerenveen. 'Vijf keer per seizoen fleuren we de hal op met tulpen.' Thialf in bloemetjes Namens Tulpen Promotie Nederland zet ze Thialf vlak voor een belangrijke kwalificatietoernooi in de bloemetjes.

'Aan de voorkant komen nog twee grote bloembakken waar 200 tulpen in gaan, vijftien emmers, 250 vaasjes en natuurlijk de boeketten voor de winnaars. Die gaan naar het podium in het binnen van de baan.' 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint. Zodat ze met een mooie bos van ons in haar handen op de foto komt en dat op social media deelt', lacht Ammerlaan.

