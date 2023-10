Geen buitenlandse schaatsers in Nederlandse teams? 'Terug naar oudheid'

Schaatsbond KNSB wil buitenlandse toppers als Jordan Stolz en Bart Swings liever niet meer in Nederlandse ploegen. De teams hebben deze beperking voorlopig tegengehouden, maar de discussie is niet verdwenen."Ik zou als Nederland niet te veel vijanden willen maken."

Het grapje verraadt de echte mening van Nuis over de opvallendste schaatstransfer van dit jaar."Ik vind het vrij achterlijk", zegt de 33-jarige kopman van Team Reggeborgh."Sporttechnisch is het een heel rare keuze, want wat heeft Stolz aan een marathonteam? Het is gewoon een mooie publiciteitsstunt. Hartstikke leuk dat hij met een blok kaas bij de teampresentatie kon staan."

Een nog betere Stolz zou slecht nieuws zijn voor zijn Nederlandse concurrenten, zoals Jumbo-Visma-schaatser Thomas Krol."Ik snap niet zo goed waarom een Nederlands team een buitenlandse concurrent op deze manier wil helpen", zegt de olympisch kampioen op de 1.000 meter."Het is alsof je Nils van der Poel een contract geeft om Patrick Roest te stangen. Maar goed, we moeten eerst maar afwachten of dit goed uitpakt voor Stolz. headtopics.com

Ten Hove merkte al snel dat alle teams tegen de maatregel waren."We zijn vervolgens rustig een kop koffie gaan drinken met de KNSB. Als Team IKO waren we ervan overtuigd dat we er in alle redelijkheid wel met elkaar zouden uitkomen."dat de maatregel is opgeschort. Buitenlandse topschaatsers worden nu pas na de Olympische Spelen van 2026 in Milaan geweerd.

Patrick Roest vindt het"niet netjes dat de KNSB iemand als Bart Swings zomaar wilde wegsturen"."Je moet geen team vol buitenlanders hebben, maar ik zie geen problemen met hoe het nu gaat."Swings heeft zich nooit écht zorgen gemaakt dat hij volgend jaar zou moeten vertrekken uit Heerenveen."Maar ik was wel erg blij toen ik hoorde dat het plan van de KNSB voorlopig niet doorgaat", zegt de 32-jarige Vlaming. headtopics.com

