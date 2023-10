Maduro zinspeelt op wijzigingen: 'Tegen PSV gaan we het anders doen'

Ajax had het lastig aan de Engelse zuidkust. De Amsterdammers hadden niet terug van doelpunten van João Pedro en Ansu Fati en leden de eerste nederlaag in deze Europa League-campagne. 'Omdat ze zo veel mensen in de as hebben, word je soms teruggedrongen door Brighton', legde Maduro uit op de persconferentie. 'Dat had met Brighton te maken, ja. Tegen PSV gaan we het anders doen.

Maduro gaf aan dat de koploper van de Eredivisie niet te vergelijken is met de Europa League-tegenstander. 'Ik denk dat bijna geen enkele ploeg in de wereld speelt zoals Brighton. Daar zijn we realistisch in geweest en hebben we ons een beetje op aangepast. PSV is een heel andere ploeg en speelt op een heel andere manier dan Brighton. Dan ga je weer een heel andere ploeg zien van ons.

