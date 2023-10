Engelse pers ziet kansloos AZ tegen 'genadeloos' Aston Villa

Peter Withe lanceerde zichzelf in dit jaar als clubicoon bij uitstek, door de in De Kuip gespeelde finale om de Europacup I tegen Bayern München te beslissen op de grootste dag uit de historie van de. Als je een pond kreeg voor iedere verwijzing naar 1982 en Rotterdam, kon je vermoedelijk een krant overnemen. Met enig zoekwerk was er zowaar ook nog het nodige over de ontmoeting in het AFAS Stadion te vinden.zag AZ uiteindelijk kansloos zijn, maar niet volledig ongevaarlijk.

De BBC had ook meegekeken. 'AZ verkwanselde in de eerste helft verschillende goede mogelijkheden, waaronder een opgelegde kans voor Vangelis Pavlidis. Villa kwam snel op 0-2 en het werd een memorabele avond voor de ploeg van Unai Emery. Ze hebben AZ vernietigd, een ploeg die vorig jaar nog de halve finale van dit toernooi haalde.

Nederland Headlines

Lees verder:

VI_nl »

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

AZ wil zich 'graag meten' met Engelse subtopper Aston VillaAZ treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders', zegt aanvoerder Jordy Clasie op de persconferentie voorafgaand het duel. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕