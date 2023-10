Klaksvík schrijft geschiedenis met eerste Europese zege ooit namens Faeröer

René Joensen, Páll Klettskard (in de eerste helft) en Jakup Biskopstö Andreasen maakten de doelpunten. Aangezien Klaksvík de eerste club ooit uit Faeröer in een Europees clubtoernooi is, is de overwinning ook een unicum voor de eilandengroep. Begin deze maand schreef Klaksvík al geschiedenis door het eerst punt ooit te pakken namens Faeröer.

Er werd toen voor een enorme stunt gezorgd met een doelpuntloos gelijkspel tegen Lille OSC. Met de overwinning houdt KÍ Klaksvík zicht op Europese overwintering in groep A. De Faeröerders hebben vier punten uit drie wedstrijden. Dat zijn er drie minder dan koploper Lille, dat donderdag met 2-1 van Slovan Bratislava won.

