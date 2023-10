Italiaanse vrouw is zoons beu en zet veertigers met rechtszaak het huis uit

De 75-jarige vrouw was het gedrag van haar volwassen kinderen beu. Ze probeerde ze meerdere keren ervan te overtuigen dat ze zelf een woning moesten gaan zoeken. 'Maar allebei wilden daar niets van weten', zegt de vrouw tegen een regionale Italiaanse krant. Beide mannen wilden niet meebetalen aan huishoudelijke uitgaven, terwijl ze allebei wel een baan hebben. Ook deden ze geen klusjes in het huis. De ergernis van de vrouw liep zo hoog op dat ze een rechtszaak aanspande.

De rechter begreep haar 'benauwde situatie' en vaardigde een uitzettingsbevel uit tegen haar zonen. 'Eerder mochten de mannen thuis wonen vanwege de verplichting van de ouders alimentatie te betalen, maar dat geldt niet meer vanaf je veertigste', zei de rechter, In Italië blijven veel jongvolwassenen bij hun ouders wonen. Vorige jaar woonde 70 procent van de mensen tussen 18 en 34 jaar nog bij hun ouders.

