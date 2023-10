Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen Brighton

Naarmate de eerste helft verstrijkt voetbalt Aston Villa steeds makkelijker onder de Alkmaarse druk uit. Soms spelen ze hun mannetjes gewoon in de dekking aan.

Andersom zet Villa AZ nu ook vroeg vast. En dan komt AZ er niet aan te pas. Dan is het niveauverschil wel duidelijk. Kan AZ nog iets doen voor de rust valt? AZ - Aston Villa: 0-2

Lees verder:

NOS »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

VI Live: AZ en Aston Villa beginnen fel aan Conference League-topperLees meer Lees verder ⮕

Ajax mist drie spelers in 22-koppige Europa League-selectieLees meer Lees verder ⮕

Ajax mist drie spelers in 22-koppige Europa League-selectieLees meer Lees verder ⮕