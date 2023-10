Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en Brighton

Welkom in ons liveblog voor de groepsduels in de Europa League en Conference League.Meldingen ontvangen? Tik op het belletje!AZ-trainer Jansen over Aston Villa: 'Handtekening Emery steeds zichtbaarder'17:45Na de nummer 15 (Heerenveen) en de nummer 17 uit de eredivisie (Ajax) ziet AZ vanavond plots de nummer vijf uit de Premier League voor hun neus staan. Hou je vast.

Aston Villa zit zich in een "goede flow" en speelt met een "systeem dat niet altijd makkelijk te verdedigen is". AZ-aanvoerder Jordy Clasie is duidelijk op de persconferentie een dag voor het Conference League-duel met de Engelsen: AZ gaat het lastig krijgen."Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders", vervolgt Clasie. De krachtmeting met de Engelse subtop is een terugkerend thema bij AZ.

Werp een snelle blik op de stand in de poule van AZ in de Conference League en duidelijk is: het is spannend. En ja, het klopt echt wat er staat: het doelsaldo van alle vier de ploegen is 0. Zrinsjki en AZ hebben vier voor, vier tegen. Legia Warschau en Aston Villa hebben drie voor, drie tegen.Voor de derde avond Europees voetbal op rij zijn we erbij! Waar dinsdag en woensdag PSV (1-1 gelijkspel) en Feyenoord (3-1 winst) in de Champions League in actie kwamen, zijn vandaag de clubs in de Conference League en de Europa League aan de beurt. Dit is het programma: headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Ajax mist drie spelers in 22-koppige Europa League-selectieLees meer Lees verder ⮕

Ajax mist drie spelers in 22-koppige Europa League-selectieLees meer Lees verder ⮕

AZ wil zich 'graag meten' met Engelse subtopper Aston VillaAZ treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders', zegt aanvoerder Jordy Clasie op de persconferentie voorafgaand het duel. Lees verder ⮕

De Zerbi ziet kansen tegen Ajax: 'Als je beter bent, kun je winnen'Lees meer Lees verder ⮕