Dramatische avond Bayern München: afgang bij Saarbrücken én blessure De Ligt

Lierse Kempenzonen kwam via een penalty van Thibaut Van Acker op gelijke hoogte, maar daarna zorgden George Ilenikhena, Ritchie De Laet en Obbi Oularé (eigen doelpunt) voor de 1-4-eindstand. Basisspeler Jurgen Ekkelenkamp werd vlak voor tijd gewisseld bij Antwerp. Vincent Janssen en Gyrano Kerk vielen in de tweede helft in. Owen Wijndal bleef op de bank. Antwerp legde vorig seizoen beslag op de beker.

