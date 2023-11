Gakpo goud waard voor Liverpool, Kudus en West Ham schakelen Arsenal uit

Enkele minuten later maakte Darwin Núñez met een fraai afstandsschot de winnende treffer voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp. Ryan Gravenberch mocht een kwartier voor tijd invallen bij Liverpool. Virgil van Dijk werd rust gegund. Eerder op de avond won West Ham United met 3-1 van stadgenoot Arsenal. Oud-Ajacied Kudus nam een van de treffers van de doelpunten van de thuisploeg voor zijn rekening. Chelsea bekert verder door een 2-0-zege op Championship-ploeg Blackburn Rovers.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Kudus scoort bij vernedering Arsenal; ook Gakpo en Kluivert trefzeker in EFL CupLiverpool heeft woensdagavond de kwartfinale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp won op bezoek bij AFC Bournemouth met 1-2. Cody Gakpo opende de score, en namens de thuisploeg scoorde Justin Kluivert. Verder won Chelsea met 2-0 van Blackburn Rovers en schakelde West Ham United verrassend Arsenal uit: 3-0.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Kudus scoort bij vernedering Arsenal; ook Gakpo en Kluivert trefzeker in EFL CupLiverpool heeft woensdagavond de kwartfinale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp won op bezoek bij AFC Bournemouth met 1-2. Cody Gakpo opende de score, en namens de thuisploeg scoorde Justin Kluivert. Verder won Chelsea met 2-0 van Blackburn Rovers en schakelde West Ham United verrassend Arsenal uit: 3-1.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Gakpo kan ondanks goal Kluivert met Liverpool toch als laatst lachenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: Gakpo scoort voor Liverpool, Betis maakt er negen voor rustLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: bevrijdende bekergoal Groningen, Gakpo scoort voor LiverpoolLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Gakpo belangrijk voor Liverpool: Nederlander scoort in League CupCody Gakpo heeft Liverpool woensdagavond aan een voorsprong geholpen tijdens het League Cup-duel met Bournemouth. De Oranje-international, door manager Jürgen Klopp geposteerd in de punt van de aanval, tikte van dichtbij binnen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕