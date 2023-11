De Ligt valt geblesseerd uit bij Bayern München in bekerduel met Saarbrücken

Voor zowel De Ligt als voor Bayern is een nieuwe blessure een flinke tegenvaller. De Ligt was nog maar net hersteld van een eerdere kwetsuur en hoopte eindelijk een serie wedstrijden achter elkaar te kunnen spelen. Zaterdag gaat Bayern bovendien op bezoek bij rivaal Borussia Dortmund, maar zal dat dus waarschijnlijk zonder De Ligt moeten doen.Ook voor het Nederlands elftal is het uitvallen van De Ligt een flinke tegenvaller.

