Gakpo kan ondanks goal Kluivert met Liverpool toch als laatst lachen

Door die andere Nederlandse aanvaller werd het wel weer spannend. Kluivert was bedrijvig en zorgde in de 64ste minuut voor een ongewone gelijkmaker. De Nederlander, toch niet de grootste, kopte immers raak uit een corner. Zo ongeveer op de doellijn knikte hij zijn eerste treffer voor de nummer zeventien van de Premier League binnen (zie goal onderaan).

Genoeg voor een bekerstunt was het niet. Invaller Darwin Nunez besliste op prachtige wijze het duel in het Vitality Stadium. Hij krulde de bal op schitterende wijze in de verre hoek. Die klap kwam Bournemouth niet meer te boven. Kluivert werd in de slotfase gewisseld en Gravenberch mocht in de slotfase helpen de Liverpool-zege over de streep te trekken. Liverpool moet zaterdag op bezoek bij Luton Town, terwijl de ploeg van Andoni Iraola een helse klus wacht.

Ook Chelsea heeft zich geplaatst voor de kwartfinale. De ploeg van manager Mauricio Pochettino had eindelijk weer eens wat te lachen.

Het Blackburn Rovers van coach Jon Dahl Tomasson kon zodoende niet stunten. De voormalige trainer van Excelsior en Roda JC Kerkrade, die als speler voor SC Heerenveen en Feyenoord uitkwam, kan zich dus weer op het Championship richten. Daarin staat de League Cup-winnaar van 2002 achtste.Everton heeft de smaak te pakken.

