Kluivert van de nul af bij Bournemouth na rake kopbal tegen Liverpool

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Liverpool met Gakpo tegen Bournemouth van KluivertIn de achtste finale van de League Cup staat in Engeland het duel tussen AFC Bournemouth en Liverpool op het programma. Bij de thuisploeg staan naast Justin Kluivert ook oud-Feyenoorders Marcos Senesi en Luis Sinisterra onder contract, tegenover het Liverpool van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

NUSPORT: Gakpo zet Liverpool van dichtbij op voorsprong tegen BournemouthVideo: Gakpo zet Liverpool van dichtbij op voorsprong tegen Bournemouth. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

VOETBALZONENL: Live: AFC Bournemouth - Liverpool, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van AFC Bournemouth tegen Liverpool (League Cup) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Nederlandse doelpunten bij League Cup-duel tussen Bournemouth en LiverpoolIn de achtste finale van de League Cup staat in Engeland het duel tussen AFC Bournemouth en Liverpool op het programma. Bij de thuisploeg staan naast Justin Kluivert ook oud-Feyenoorders Marcos Senesi en Luis Sinisterra onder contract, tegenover het Liverpool van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

VOETBALPRIMEUR: Gakpo en Kluivert scoren in beker, Dahl Tomasson niet opgewassen tegen ChelseaCody Gakpo heeft Liverpool woensdagavond aan een zege op Bournemouth geholpen. In de wedstrijd om de EFL Cup werd het mede dankzij een doelpunt van de Nederlander 2-1 op Anfield. Chelsea won in eigen huis gemakkelijk van het Blackburn Rovers van trainer Jon Dahl Tomasson.

VOETBALPRIMEUR: Wild gerucht uit Engeland: Liverpool gecharmeerd van 'veelzijdige Ajax-sensatie'Een opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

