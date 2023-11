Kudus scoort bij vernedering Arsenal; ook Gakpo en Kluivert trefzeker in EFL Cup

Vlak na rust kwam Blackburn bijna op gelijke hoogte. Harry Leonard kon na een lange bal alleen op Roberto Sanchez af, maar schoot naast. Na een klein uur spelen verdubbelde Chelsea de score. De bezoekers leden balverlies op de eigen helft, de bal belandde bij Raheem Sterling en hij krulde in de verre hoek raak: 2-0.speelden het duel vervolgens rustig uit, en kwam nog bijna 0- 3-0. De van richting veranderde poging van Cole Palmer belandde echter op de paal.

West Ham speelde met dezelfde formatie als altijd. Motivatie zag ik niet als een probleem. Dat is maar een klein deel van het verhaal.Nou ja het was wel een onderdeel. West Ham werkte gewoon veel harder en troefde ons af in de duels.. verder zat ook alles tegen defensief. Wat heeft West Ham nou gecreëerd?

Geen al te sterke optreden van Ramsdale, al was het eerste doelpunt niet echt zijn fout. Aangezien Jesus waarschijnlijk 1 maand er uit ligt betekent dit dat Nketiah onze spits zal zijn de komende periode. En op het middenveld missen we Partey ook een tijdje waardoor Jorginho of Havertz daar zullen spelen en beide zijn toch stukken minder. Moet wel zeggen dat Havertz de eerste helft nog best goed was voor de verandering. Zware periode tegemoet.

Ramsdale is klaar. Heeft op dit moment weinig zelfvertrouwen en kan niet leven met een reserve beurt zo te zien. Slecht gekeept vandaag. Trossard kan niet spelen met Nelson op de andere flank. Heeft Martinelli of Saka nodig. Zij kunnen verdedigers bezig houden zodat Trossard meer ruimte krijgt. Hij en Nelson zijn te veel dezelfde type die graag de bal in de voeten willen. Het hielp ook niet dat Trossard met Havertz speelde als lcm.

