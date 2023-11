LIVE: Nederlandse doelpunten bij duel tussen Bournemouth en Liverpool (gesloten)

Liverpool treedt onder meer met Gakpo en Mohamed Salah aan.F1 Power Rankings | Verstappen moet toppositie delen met deze coureur

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Nederlandse doelpunten bij League Cup-duel tussen Bournemouth en LiverpoolIn de achtste finale van de League Cup staat in Engeland het duel tussen AFC Bournemouth en Liverpool op het programma. Bij de thuisploeg staan naast Justin Kluivert ook oud-Feyenoorders Marcos Senesi en Luis Sinisterra onder contract, tegenover het Liverpool van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: AFC Bournemouth - Liverpool, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van AFC Bournemouth tegen Liverpool (League Cup) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Liverpool met Gakpo tegen Bournemouth van KluivertIn de achtste finale van de League Cup staat in Engeland het duel tussen AFC Bournemouth en Liverpool op het programma. Bij de thuisploeg staan naast Justin Kluivert ook oud-Feyenoorders Marcos Senesi en Luis Sinisterra onder contract, tegenover het Liverpool van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Kluivert van de nul af bij Bournemouth na rake kopbal tegen LiverpoolVideo: Kluivert van de nul af bij Bournemouth na rake kopbal tegen Liverpool. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Gakpo zet Liverpool van dichtbij op voorsprong tegen BournemouthVideo: Gakpo zet Liverpool van dichtbij op voorsprong tegen Bournemouth. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: Núñez scoort na twee goals van Nederlandse makelijLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕