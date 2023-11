Sensatie in DFB-Pokal: Bayern München verliest in minuut 96 van derdeklasser

Na de entree van de Oostenrijker ging Bayern er bepaald niet beter op spelen. Sterker nog: Saarbrücken kwam steeds vaker voor het doel van Neuer terecht. De thuisploeg zette meermaals aan en kwam dreigend voor de dag, al bleven de echt grote kansen in eerste instantie nog achterwege. Bayern dacht het op halve kracht af te kunnen doen, maar dat bleek verre van het geval.

Bayern was gewaarschuwd, maar ook na de onderbreking kwam de club niet al te best voor de dag. Tuchel besloot daarom na een uur spelen om Musiala, Gnabry en Coman in te brengen voor respectievelijk Krätzig, Sarr en Sané. Het gaf Bayern iets meer ademruimte, al bleven de echt grote kansen nog uit. Het fysieke duel lag vaak stil na kleine overtredingen.

Wat is Tuchel allemaal met dat Bayern aan het doen joh? Het valt me vies van hem tegen wat hij daar neerzet.. Bayern loopt hard hollend achteruit! Onze vloek houdt precies aan. Alleszins een dikke merci aan het bestuur. Ze hadden maar beter geluisterd naar Tuchel. Nu is het veel te laat.

Mooi dat de ene na de andere club uit het betaalde voetbal door amateurs uit het nationale beker toernooi gewipt worden. Misschien leren trainers nu eens dat je beter met je beste elftal kunt beginnen en dan spelers rust geeft als de stand er naar is ipv beginnen met spelers die er nog niet klaar voor zijn.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Sensatie in DFB-Pokal: Bayern München verliest in minuut 96 van derdeklasserEen ongekende stunt in Duitsland. Bayern München ligt uit de DFB-Pokal door een 2-1 nederlaag bij 1. FC Saarbrücken. Lange tijd bleef het 1-1, waardoor een verlenging in de maak leek. Marcel Gaus bleek echter de held van de nummer vijftien (!) van de het derde Duitse niveau.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NOS: Cerny schiet met eerste treffer titelhouder Leipzig (en Simons) uit DFB-PokalVáclav Cerny (oud-FC Twente) was de matchwinner. De Tsjech trof na een kwartiertje fraai doel na een steekpass van Tiago Tomas. Voor Cerny was het zijn eerste goal in Duitse dienst.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Cerny schiet met eerste treffer titelhouder Leipzig (en Simons) uit DFB-PokalVáclav Cerny (oud-FC Twente) was de matchwinner. De Tsjech trof na een kwartiertje fraai doel na een steekpass van Tiago Tomas. Voor Cerny was het zijn eerste goal in Duitse dienst.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

VI_NL: DFB Pokal krijgt andere winnaar: Simons sneuvelt met titelhouder LeipzigLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Weghorst gaat op bezoek in Dortmund in strijd om DFB-PokalIn de strijd om de DFB-Pokal krijgt Borussia Dortmund om 18:00 bezoek van TSG Hoffenheim, en staat Donyell Malen tegenover Wout Weghorst. De thuisploeg staat momenteel vierde in de Bundesliga, op vier punten afstand van koploper Bayer Leverkusen. Hoffenheim staat twee plaatsen lager, op de zesde stek.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Bayern München doet opvallende transferbelofte: 'Krijgt alles wat hij nodig heeft'Thomas Tuchel heeft toestemming gekregen van Bayern München om zijn selectie te versterken tijdens de winterse transferperiode. De Duitse trainer heeft aangegeven dat zijn selectie op het moment te weinig diepte bevat om op drie fronten succesvol actief te zijn.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕