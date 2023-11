Danielle heeft haar neus laten amputeren: 'Nu ben ik intens gelukkig'

En met dat laatste heeft ze een primeur. Danielle is de eerste vrouw ter wereld die haar neus als cosmetische ingreep heeft laten amputeren als cosmetische ingreep. Tot nu toe gingen alleen een handjevol mannen haar voor. “Je kunt het nooit meer terugdraaien, dus niet iedereen heeft daar de ballen voor”, zegt ze.Danielle droomde altijd al van de ingreep, maar toen het besluit genomen was, ging er een half jaar overheen voordat haarartiest het mes er definitief in zette.

Een neusamputatie moet officieel door een arts worden gedaan, maar dat was bij Danielle niet het geval en dus gebeurde de ingreep feitelijk illegaal. De 2,5 uur durende operatie door haar“Ik kon niet voor honderd procent verdoofd worden, dus het snijden heb ik af en toe wel gevoeld”, vertelt Danielle. Alleen het topje van haar neus is weggehaald, op zo’n manier dat het niet schadelijk is voor haar gezondheid. “Ik heb mijn neus nog als trofee”, zegt ze trots.

Danielle krijgt veel negatieve reacties en begrijpt dat mensen soms schrikken als ze haar zien. “Voor veel mensen zie ik er duivels uit en die denken dat ik dat ook ben. Maar ik ben nog steeds de Danielle van vroeger en het gaat om de binnenkant. Voor mij is dit niet duister, maar gewoon wie ik ben.”

Danielles familie wil haar al jaren niet meer zien. Ook worden haar twee kinderen steeds meer gepest met het uiterlijk van hun moeder. "Mijn ouders en familie willen het liefst dat ik het terugdraai. Maar dan ben ik doodongelukkig", zegt ze. "Als ik nu in de spiegel kijk ben ik zo intens gelukkig. En daardoor kan ik mijn kinderen ook gelukkig maken", besluit ze. "Want dat begint bij jezelf."

