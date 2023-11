NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegen

Hopelijk kunnen we nu eindelijk weer eens het gesprek op gang zetten voor verplichte promotie degradatie. Aanvullend dat die licentiereglementen versoepeld worden voor de ploegen uit de Tweede Divisie.

Er zijn weinig zekerheden in het leven behalve dat Helmond Sport er vroegtijdig in de beker uitvliegt tegen amateurs. Zelfs nu het toch wel een stuk beter lijkt te gaan qua spel en resultaat.

