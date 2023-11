Sneijder ziet tóch rol voor zich in management Ajax: 'Ja, 100 procent'

Sneijder maakt zich grote zorgen over de situatie in de Johan Cruijff Arena."Ik zie geen enkel perspectief. De kwaliteit van de spelers is erg laag en ook de structuur binnen de club is niet goed. Ze staan ​​onderaan en blijven verliezen. Iedereen kijkt nu naar de wedstrijd van donderdag tegen Volendam. Tegenstanders waren vroeger bang om tegen Ajax te spelen. Nu zijn ze optimistisch dat ze kunnen winnen. Het realiseren van een ommekeer is zeer moeilijk voor Ajax.

