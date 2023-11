De Grote Vriendelijke 100: 'Stemmen voor favoriete kinderboeken gebeurt niet puur uit nostalgie'

Ondanks de nadruk op favorieten, blijken in de lijst niet alleen nostalgische keuzes te staan. “Ongeveer de helft van de boeken zijn klassiekers van vóór 2000, en de andere helft is van daarna.” In de top tien van vorig jaar stonden bijvoorbeeld klassiekers zoals 'Brief aan de koning' en 'Pluk van de Petteflet'. Maar ook boeken zoals 'Lampje', die de afgelopen jaren de Gouden Griffel hebben gewonnen, bevinden zich in de top tien.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.