Jetten wil geen spelletje spelen met Baudet • Weinig verkiezingsprogramma's in 'gewone taal'

Hij wil geen spelletje doen met 'de vertegenwoordiger van een partij die het sentiment van haat, racisme en discriminatie de afgelopen jaren heeft aangewakkerd.' Baudet noemt hem daarop lachend 'acteur'. In plaats van het spelletje met de schuimvingers moeten Jetten en Baudet nu keuzes maken in dilemma's. Jetten verkiest daarbij Volt boven GroenLinks/PvdA en Baudet een lockdown boven de QR-code.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Weinig verkiezingsprogramma's in 'gewone taal' • Baudet en Jetten bij NOS op 3Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: StemWijzer al 1,5 miljoen keer gebruikt • Baudet en Jetten bij NOS op 3Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Inflatie daalt door goedkopere energie, in de winkel nog weinig te merkenDe flink lagere energieprijzen geven een vertekend beeld.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Toch wereldbekergoud shorttracksters: Zuid-Korea schaatste rondje te weinigDe Nederlandse shorttracksters hebben toch goud gekregen voor de relay van zondag in Montreal. Na een chaotische race werd Zuid-Korea als winnaar uitgeroepen, maar het land schaatste een rondje te weinig.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Australië ziet af van bod, nog maar één land over voor organiseren WK 2034Australië zal zich niet kandidaat stellen voor het WK voetbal in 2034, melden Australische media. Dat maakt de weg vrij voor Saoedi-Arabië om het toernooi te organiseren.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Messi heeft speciale woorden voor twee spelers: ‘Jullie gaan ook nog winnen’Lionel Messi heeft in zijn dankwoord speciale woorden over voor Diego Maradona, Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. Maandagavond legde de Argentijn beslag op de Ballon d’Or en pakte die prijs voor de achtste keer in zijn carrière. De aanvaller van Inter Miami verwacht dat Haaland en Mbappé ook de Gouden Bal nog een keer gaan winnen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕