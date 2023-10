Brobbey over ontslag Steijn: 'Op basis van de resultaten wel terecht'

na de 2-0 nederlaag in Engeland. De Amsterdammers hadden weinig in te brengen tegen de Premier League-club."We moeten ook realistisch blijven, Brighton is één van de best voetballende ploegen op dit moment. We hielden het lang vol, maar je ziet uiteindelijk het verschil in kwaliteit."

Brobbey denkt wel dat Ajax iets beter stond dan de voorbije weken."We stonden wel goed compact, vind ik. Maar zoals ik zei, je ziet hun kwaliteit en ze spelen er goed onderuit." Onder interim-trainer Hedwiges Maduro probeerden de Amsterdammers het compact te houden. Dat had ook een keerzijde."Ik denk dat we te ver terug zakten. Elke keer dat we de bal kregen, hadden we al drie of vier verdedigers om ons heen."Brobbey werd ook nog gevraagd naar het ontslag van Maurice Steijn.

