Grote coëfficiëntendomper Nederland: Frankrijk lijkt vijfde plek snel te heroveren

Het is bekend dat 'we' dit seizoen met Frankrijk strijden om de vijfde plek op de coëfficiëntenlijst. Dat zou Nederland drie directe tickets voor deopleveren, net als één plaats in de voorronde van het miljardenbal. Ook zouden bij het behalen van plek vijf maar liefst zeven Eredivisie-teams Europa in mogen. Aan het begin van het seizoen leek dit een realistisch scenario, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Frankrijk ons weer in gaat halen.

Daardoor lopen de Fransen nu opnieuw op ons in. Deze keer is dat flink: Nederland staat nu nog maar minder dan één punt voor, 0.769 punt om precies te zijn. Dat betekent dat de Eredivisie-ploegen de hete adem van de Ligue 1-teams nu echt voelen. Het kan dus zelfs zo zijn dat Frankrijk in de volgende Europese speelronde al over Nederland heen wipt op de coëfficiëntenlijst.

De vooruitzichten zijn dus niet rooskleurig. Wie een blik werpt op de tussenstanden in de Europese poules, nu we op de helft van de groepsfase zitten, ziet dat Nederland zich zelfs ernstig zorgen moet maken: alle Fransen clubs staan nu virtueel op overwintering in het toernooi waaraan ze deelnemen. Daarentegen is Feyenoord de enige Nederlandse club die zou overwinteren op basis van de huidige tussenstanden. headtopics.com

Al met al moeten we hopen op een wonder of bijzondere ommekeer, anders wijst alles erop dat we de vijfde plek weer kwijt gaan raken. Dat zou natuurlijk een deceptie zijn, maar er is een schrale troost: lager dan zesde gaan we zo goed als zeker niet meer eindigen. Het gat met nummer zeven Portugal is namelijk nog steeds enorm. Daardoor blijft het tweede directe Champions League-ticket in ieder geval behouden voor Nederland.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Frankrijk kent topweek en zit Nederland op de hielen in gevecht om CL-ticketLees meer Lees verder ⮕

Frankrijk walgt van gedrag PSV-fans bij Lens: 'Maar doen ze in Nederland vaker'Het duel tussen PSV en RC Lens werd dinsdag ontsierd door het supportersgeweld op de tribunes. De fans uit Eindhoven lieten het uitvak in Lens schandalig achter en ook de fans van de thuisclub lieten op een slechte manier van zich horen. In de Franse media zijn vooral de Nederlanders de dupe. Lees verder ⮕

Taalstrijd: 'Waarom het Fries wel en het Drents niet, dit voelt niet goed'Waarom is het Fries een echte taal en het Drents niet? Meneer Oost uit Erica wil weten hoe het zit. Lees verder ⮕

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister Met het Oog op Morgen 25-10-2023Beluister NOS Met het Oog op Morgen: Met het Oog op Morgen 25-10-2023 Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕