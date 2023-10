Dan Karaty sprak met Justin Timberlake over relatieproblemen

In het boek zegt Spears eenmalig met haar toenmalige choreograaf Wade Robson te hebben gezoend. Karaty, die veelvuldig met de Amerikaanse zangeres samenwerkte ten tijde van haar relatie met Timberlake, zegt tegenover Tan dat dit niet klopt. De danser en choreograaf woonde destijds bij Robson en zou regelmatig auto's zien verschijnen die Robson ophaalden en naar Spears brachten.

Karaty zou het hier ooit met Timberlake over hebben gehad, toen de choreograaf in zijn huis was. Karaty herinnert zich nog de dag dat Justin"brak" tegenover hem, huilde en"vertelde wat gaande was in zijn relatie met Britney"."Hij was bezorgd over haar drugsgebruik, maar ook of zij vreemdging met hem." Karaty wist dat sprake was van een affaire."Maar ik zei toen niets tegen hem.

