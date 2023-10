Ajax verliest ook zonder Steijn: Brighton klopt Amsterdammers in Europa League

Ajax heeft ook zijn eerste wedstrijd zonder de vertrokken Maurice Steijn verloren. Onder interim-trainer Hedwiges Maduro leden de Amsterdammers in Engeland een 2-0 nederlaag bij Brighton & Hove Albion in de Europa League. Het was de eerste Europese overwinning ooit voor de Engelse ploeg van basisklanten Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. Omdat Marseille eerder op de avond won van AEK Athene, staan de Amsterdammers nu laatste in groep B met twee punten uit drie wedstrijden.

Brighton bleef kansen krijgen, zo mocht Simon Adingra na 27 minuten aanleggen voor een schot aan de rand van het strafschopgebied, maar dat ging over. De grootste kans was na bijna 38 minuten. João Pedro dook op voor Ramaj, maar de keeper keerde de inzet van de Braziliaanse spits. Kort voor rust was het alsnog raak voor de Braziliaan. Lewis Dunk gaf een diepe bal dwars door de as van het veld op Mitoma, die naar binnen draaide en schoot.

