AZ gaat op kansloze avond met harde cijfers onderuit tegen Aston Villa

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Na rust werd het nog een stuk erger voor AZ, door treffers van Ollie Watkins en John McGinn. Ibrahim Sadiq bepaalde de eindstand op 1-4.

Villa werd vlak daarna gevaarlijk. Bailey zag zijn eerste schotkans nog verijdeld worden door Riechedly Bazoer, maar de tweede kans voor de Jamaicaan was wel kassa. Van Brederode verdedigde niet goed uit en bracht de bal onbedoeld perfect bij Bailey, die Mathew Ryan kansloos liet met een laag schot in de verre hoek: 0-1. De treffer bracht de nodige rust in het spel van Villa, dat de controle had. Verder dan een schotje van Pavlidis in de handen van Martínez kwamen de Alkmaarders niet.

Vlak na rust viel de definitieve beslissing. Tielemans stuurde Bailey diep, die David Møller Wolfe uitkapte en in de verre hoek stuitte op Ryan. De Australiër kon de bal echter niet goed wegwerken en zag hoe Watkins er doodeenvoudig 0-3 van maakte. Vlak nadat Pavlidis zijn inzet gekeerd zag worden door Martínez, werd het alweer 0-4. Na een vlotte aanval over de rechterkant zette Bailey voor bij de eerste eerste paal, waar McGinn simpel binnentikte. headtopics.com

AZ speelde met hernieuwde energie, maar eens stunt zat er niet meer in. Aan de kant van Villa viel Nicolò Zaniolo in. De Italiaan hangt een fikse schorsing boven het hoofd naar aanleiding van zijn vermeende illegale gokpraktijken. Zaniolo zag AZ het nog wel proberen, maar ondanks de enthousiasme in het spel van de thuisploeg zat een comeback er nooit meer in. Dat besef daalde ook neer bij AZ, dat het in de slotfase, net als Villa, zeer rustig aan deed.

We hebben verdiend verloren. dat is alles wat ik kan zeggen. Ben even klaar met voetbal. Ga nu maar even een serie kijken met de vrouw. Reflecteren tegelijkertijd over AZVolgens mij presteert Pascal Jansen gewoon al jaren precies naar de kwaliteiten van zijn selectie. Ook dit jaar weer. Az heeft een aardig elftal, maar het is ook niet uitzonderlijk, en Aston Villa was een paar maatjes te groot om gewoon Az voetbal tegen te spelen. Wellicht is dat de enige kritiek, iets meer moeten aanpassen. headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

LIVE: AZ binnen kwartier op achterstand tegen sterker Aston VillaAZ gaat zijn Conference League-avontuur hervatten met een zware wedstrijd tegen Aston Villa. In eigen stadion nemen de Alkmaarders het om 18.45 uur op tegen de nummer vijf van de Premier League. VoetbalPrimeur doet live verslag van de wedstrijd. Lees verder ⮕

Jansen ziet kansen met AZ: 'Daar liggen mogelijkheden tegen Aston Villa'In gesprek met ESPN gaat AZ-trainer Pascal Jansen in op zijn speelplan voor de Europa League-wedstrijd tegen Aston Villa. De oefenmeester ziet kwaliteit bij de Engelsen, maar ook kansen. Lees verder ⮕