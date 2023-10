Jansen ziet kansen met AZ: 'Daar liggen mogelijkheden tegen Aston Villa'

'Zij nemen de competitie erg serieus. De eerste wedstrijd hebben ze punten verspeeld, de tweede wedstrijd ternauwernood gewonnen. Iedereen in de poule staat op drie punten, dus het is een belangrijke moment voor alle teams', stelt Jansen over de stand in de poule.

'We moeten kijken naar wat we goed kunnen', vervolgt Jansen. 'Dat blijkt al op Eredivisieniveau en tot dusver ook deels in de Conference League. Dat moeten we ook doen tegen een hogere intensiteit, die we verwachten van een topploeg uit de Premier League. We moeten ons daarin meten, maar vooral ook op zoek gaan naar momenten dat we ze kunnen pijnigen.'De trainer van AZ ziet mogelijkheden.

