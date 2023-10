Olympique Marseille is de nieuwe koploper in de poule van Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft donderdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in Groep B van de Europa League.

Marseille kwam in de 27ste speelminuut op voorsprong. Na een fraaie steekpass van Iliman Ndiaye kwam Jonathan Clauss in de gelegenheid een lage voorzet te geven op Vitinha, die van dichtbij de 1-0 kon intikken.

De gelijkmaker viel zeven minuten na rust. Petros Mantalos stoomde op over de linkerflank en legde de bal terug op Orbelín Pineda, die in twee instanties binnenschoot: 1-1. Na een klein uur spelen viel de beslissing in de wedstrijd.AEK-doelman Cican Stankovic dook rechtstreeks naar de benen van Vitinha, zonder enige intentie de bal te spelen. headtopics.com

De penalty die volgde werd op koelbloedige wijze benut door Amine Harit. Vanaf dat moment was het hek definitief van de dam, want in de 69ste speelminuut werd de voordelige marge verdubbeld. Wederom scoorde Marseille uit een strafschop, die ditmaal benut werd door Jordan Veretout. Aanleiding voor de buitenkans was een lichte overtreding van Nordin Amrabat op Renan Lodi.

In de slotfase dacht Ismaila Sarr zelfs de 4-1 aan te tekenen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de 3-1 stand op het scorebord kwam geen verandering meer. Over twee weken wordt de return afgewerkt in Athene. headtopics.com

