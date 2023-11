Usahawan perlu cipta trend, bukan pengikut semata-mata

Menurut Susumu Tonegawa, penerima Hadiah Nobel dalam bidang perubatan pada 1987, terdapat tiga syarat utama seseorang menjadi kreatif, iaitu perasaan sangat ingin tahu terhadap sesuatu perkara, mempunyai keinginan tidak putus-putus untuk menangani permasalahan sedia ada dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya dalam dua disiplin ilmu yang berbeza.

Sementara bagi Pengasas dan Profesor Kehormat Pengajian Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh, beliau menyenaraikan tiga syarat terpenting untuk menghasilkan satu idea inovasi yang dianggap baharu atau inovasi terobosan (breakthrough innovation), iaitu tiada unsur peniruan, persaingan dan penanda aras.

Justeru, untuk menjadi seorang yang inovatif, usahawan perlu mencipta trend baharu dan bukan sekadar menjadi pengikut trend semasa. Hal ini kerana mencipta trend baharu meletakkan kita pada kedudukan hadapan sebagai perintis, sebaliknya mengikuti trend sedia ada menyebabkan kita terus berada di belakang sebagai pengikut semata-mata. Oleh demikian, usahawan perlulah menjadi pemimpin dengan menghasilkan produk-produk baharu yang sebelum ini tidak pernah wujud dalam pasaran.

Steve Job, Tim Cook, Bill Gates dan Elon Musk adalah contoh usahawan yang sentiasa menghasilkan penemuan baharu sehingga produk dicipta mereka berjaya menjadi fenomena global. Syarat kedua, usahawan tidak perlu bersaing dengan orang lain untuk menghasilkan inovasi baharu. Dalam kata lain, usahawan mencipta arena atau gelanggang baharu dengan menjemput usahawan lain datang bersaing dengan kaedah dan peraturan yang telah kita sendiri tetapkan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Satu standard untuk Ukraine, satu lagi untuk Palestin, kata Turki“Tidak boleh ada satu standard untuk Ukraine dan satu lagi untuk Palestin. Jika kita mahukan dunia yang adil,

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Jenazah usahawan dilanggar, ditikam rakan kongsi selamat dikebumiJenazah usahawan dilanggar, ditikam rakan kongsi selamat dikebumi

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: SMK Munshi Abdullah perlu RM3 juta untuk baik pulihJabatan Kerja Raya (JKR) menjangkakan proses baik pulih bakal memakan masa enam bulan untuk disiapkan.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Sharnaaz perlu tunggu sehingga 17 November untuk status representasiKUALA LUMPUR: Pelakon, Sharnaaz Ahmad perlu menunggu sehingga 17 November ini bagi mengetahui keputusan representasi yang dikemukakannya untuk menggugurkan pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap seorang lelaki di sebuah kondominium, tahun lalu.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Sharnaaz perlu tunggu sehingga 17 November untuk status representasiSharnaaz kecewa dengan perkembangan terbaru tersebut kerana penangguhan itu mengganggu urusan sehariannya.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Hidup perlu diteruskan tetapi doa untuk mereka tak pernah putusHidup perlu diteruskan tetapi doa untuk mereka tak pernah putus - Awie

Source: UMonline | Read more ⮕