Jenazah usahawan dilanggar, ditikam rakan kongsi selamat dikebumi

Jenazah wanita warga emas yang berusia 65 tahun itu selesai dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pengkalan Kenangan, Kampung Baru Kerteh, dekat sini, kira-kira pukul 12.15 tengah malam. Terdahulu, jenazah mangsa yang dibawa dari Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ), Kuala Terengganu, tiba di Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin di Kerteh kira-kira pukul 11.15 malam, untuk disolatkan.

Lebih 50 ahli keluarga dan kenalan wanita itu turut menghadiri pengebumian dan memberikan penghormatan terakhir. Semalam, media melaporkan mayat warga emas itu ditemukan di dalam longkang dengan kesan 15 tikaman di bahagian badan.Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan dilaporkan berkata, kejadian berpunca selepas berlaku pertelingkahan antara mangsa dan suspek gara-gara ketidakpuasan hati berhubung agihan hasil keuntungan perniagaan mereka.

Suspek berusia 35 tahun itu kemudiannya ditahan di kediamannya di Wakaf Tapai, Marang, kira-kira pukul 11 pagi semalam. – UTUSAN

