Satu standard untuk Ukraine, satu lagi untuk Palestin, kata Turki

“Kami tidak mahu tragedi manusia di Gaza bertukar menjadi perang yang menjejaskan rantau itu,” kata Menteri Luar Turki Hakan Fidan. “Kepungan dan serangan yang tidak berperikemanusiaan ini terhadap saudara kita di Gaza adalah jelas melanggar undang-undang antarabangsa.”

Dia mempersoalkan mengapa masyarakat antarabangsa berhimpun di sekitar Ukraine selepas pencerobohan Rusia, tetapi sebahagian besarnya berdiam diri mengenai nasib Gaza.Pelan untuk keamanan yang berkekalan mesti dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian dua negara, tambahnya. “Sebagai Turki, kami memihak kepada penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan ibu kotanya di Baitulmaqdis Timur.

Gaza terkini: Lebih 50 terbunuh Israel bedil kem pelarian Jabalia - Berpuluh-puluh rakyat Palestin terbunuh dalam satu letupan di kem pelarian Jabalia di Semenanjung Gaza.

Sumbangan rakyat Kelantan untuk Palestin naik 50 peratus - KOTA BHARU: Aman Palestin Cawangan Kelantan mendedahkan sumbangan rakyat negeri ini kepada penduduk Palestin yang sedang ditindas oleh rejim Zionis naik sebanyak 50 peratus dari RM250,000 kepada RM500,000 sepanjang Oktober lalu.

Jangan permainkan isu Palestin untuk kepentingan politik, kata PM - Anwar Ibrahim berkata kerajaan berpendirian rakyat Palestin perlu diberi keadilan setimpal mengikut undang-undang antarabangsa.

Free Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs.

Jam Rolex untuk Palestin, bidaan terkini cecah RM131,000

