Ambil alih MASWings selesai dalam 3 bulan, mula terbang 2024, kata Abang Jo

Abang Johari Openg berkata, Kuching disasarkan sebagai hab utama MASWings dan laluannya akan dikembangkan ke destinasi serantau melibatkan kira-kira enam hingga tujuh jam perjalanan.

KUCHING: Syarikat milik Sarawak, Hornbill Skyways Sdn Bhd dan Malaysia Aviation Group (MAG) memeterai memorandum persefahaman (MoU) untuk mempercepatkan pemerolehan saham dalam MASWings Sdn Bhd bagi pengurusan perkhidmatan udara luar bandar.

Premier Sarawak, Abang Johari Openg, berkata MoU itu akan membuka jalan ke arah perbincangan lebih terperinci antara kedua-dua pihak untuk memastikan negeri itu mendapat pegangan majoriti dalam MASWings. headtopics.com

“Sekarang ini, perbincangan terperinci (akan diadakan) antara kerajaan Sarawak, kerajaan persekutuan serta Khazanah Nasional Bhd, khususnya. Kami mahukan pegangan majoriti dan MAG berkemungkinan mahukan kepentingan, tetapi majoriti harus dimiliki oleh Sarawak.

“Daripada segi garis masa, saya akan beri mereka tempoh tiga bulan (untuk menyelesaikan proses pengambilalihan). Kalau boleh, kami mahu beroperasi sepenuhnya dan mula terbang tahun depan,” katanya selepas majlis menandatangani MoU itu di sini, hari ini. headtopics.com

Hornbill Skyways yang mengendalikan perkhidmatan pajakan penerbangan di Sarawak sejak 1977 diberi mandat untuk mengambil alih pemilikan MASWings dan mengendalikan perkhidmatan penerbangan luar bandar di Sarawak serta Sabah.

Abang Johari berkata, kerajaan negeri menyasarkan untuk menjadikan Kuching sebagai hab utama syarikat penerbangan, selain mengembangkan laluan syarikat penerbangan itu ke destinasi serantau melibatkan kira-kira enam hingga tujuh jam perjalanan seperti Australia, Hong Kong, Singapura, Jepun, Korea Selatan dan India. headtopics.com

Read more:

fmtoday »

MASwings complete takeover in 3 months, flights by 2024, says Abang JohariThe Sarawak premier says the timeline takes into consideration detailed discussions between the state and federal transport ministries. Read more ⮕

Asia-Pacific Amateur Championship heads to Japan in 2024MELBOURNE: The 15th Asia-Pacific Amateur Championship will be contested at Taiheiyo Club’s Gotemba Course in Gotemba, Japan, from Oct 3-6, 2024. The a... Read more ⮕

Foreign minister: Malaysia plans to join ICJ oral session in February 2024 to submit Palestine statementKUALA LUMPUR, Oct 26 — Malaysia plans to participate in an oral session of the International Court of Justice (ICJ) in February next year to submit a statement on obtaining an... Read more ⮕

Hong Kong gets ready to establish its own national security legislation in 2024Hong Kong: Four years after Beijing imposed broad laws intended to stifle dissent, leader John Lee announced today that the semi-autonomous city would... Read more ⮕

Rapid KL To Start Work On Open Payment System From March 2024The use of debit and credit cards as payment methods for Rapid KL's train services has been in testing for years and more recently, rail operators were Read more ⮕

Qualcomm to bring custom Oryon cores to Snapdragon 8 Gen 4 in 2024Qualcomm has announced that it will use its custom Oryon CPU cores in its flagship Snapdragon 8 Gen 4 mobile SoC in 2024. Read more ⮕