Blinken, Wang meet as US-China brace for leaders’ summit

US secretary of state Antony Blinken shakes hands with China’s top diplomat Wang Yi in Washington yesterday. (AP pic)

Wang arrived at the state department late yesterday and held a meeting with Blinken followed by a dinner. Wang is set to head to the White House and meet with US national security adviser Jake Sullivan later today.

Wang’s three-day visit is the latest in a flurry of diplomatic engagements between China and the US, and the trip primarily is to prepare for an expected Xi-Biden summit in November on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation leaders meeting in San Francisco. headtopics.com

“Not only should we resume dialogue, the dialogue should be in-depth and comprehensive,” Wang said, speaking through an interpreter.

