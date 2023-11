Zedillo: me gustaría un Presidente que no culpe a otros por sus propios errores

Al final abordó el perfil que le gustaría para la persona que ocupe la Presidencia de México en el periodo 2024-2030. Zedillo llamó a tener precaución sobre las lecturas de la pobreza y lamentó que instituciones públicas que podrían investigar el tema, como elViridiana Ríos le habló sobre el escaso aumento del salario mínimo a lo largo de las décadas y el cambio que se ha realizado los últimos años, como un factor para combatir la pobreza.

El expresidente respondió que la mayoría de la población labora en el sector informal de la economía, donde no aplica el salario mínimo ni la seguridad social. En otro tema, Zedillo dijo que México tiene una gran área de oportunidad para aumentar los impuestos, de tal manera que haya recursos suficientes para seguridad social universal.En su oportunidad, Zedillo defendió el aumento del IVA (del 10 al 15%) y dijo que todos los contribuyentes deben ser tratados de manera equitativa, sobre todo al cumplir la la ley.

