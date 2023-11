“Que no sea un demagogo y no divida”: Zedillo define así su perfil de presidente de México para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Ernesto Zedillo manifestó su deseo de que el próximo presidente de México no sea un demagogo, que no mienta ni divida a la ciudadanía, y que tampoco haga promesas que no se puedan cumplir.

Zedillo desató controversia por la conferencia que dictó en el Instituto Pearson, centro de investigación de la Universidad de Chicago.AMLO promete que no habrá crisis económica como con Salinas y ZedilloEl exmandatario, que gobernó México de 1994 a 2000, dio el discurso inicial del Foro Global sobre problemas de disparidad en América Latina, Palestina e Irán.

–Una pregunta final acerca del futuro de la democracia en México: ¿qué le gustaría ver en quien quiera que se convierta en presidente de México en 2024? –preguntó la académica. “Primero me ver gustaría ver a alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejos que son los problemas, pero también me gustaría ver a un presidente que no explote necesidades creando un discurso demagógico prometiendo cosas que no entregará”, respondió el expresidente y añadió:

“Que no divida a nuestras sociedades, que impulse las reformas que nuestros países en América Latina necesitan, que asuma la responsabilidad total, porque es muy fácil culpar siempre a los demás, a los extranjeros, a los chinos”, dijo aludiendo en este último punto en particular al expresidente estadunidense Donald Trump.También mencionó que hay muchos ejemplos en América Latina de políticos que evaden su responsabilidad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: VIDEO: Zedillo quiere un presidente de México que gane sin mentir a los ciudadanosEl ex mandatario mexicano describe las características que espera de quien gane la Presidencia de México en 2024

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Frente Amplio por México seleccionará a candidatos a elección 2024 vía encuestaPerfiles que representarán al Frente Amplio en la elección 2024 serán elegidos vía encuesta

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Kendrick Lamar viene a México y encabeza el AXE Ceremonia 2024 ¿Cuándo salen los boletos?Kendrick Lamar es el primer artista confirmado para el Festical AXE Ceremonia 2024; organizadores prometen el mejor cartel de su historia

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Gran Premio de México 2024: Revelan los precios de los boletosEl Gran Premio de México 2024 reveló los precios de los boletos; aquí te decimos cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Revelan los precios de los boletos para el Gran Premio de México 2024Los aficionados de la Fórmula 1 podrán adquirir sus entradas desde el próximo 13 de noviembre

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Gran Premio de México 2024: Precios y fechas de venta de boletosTambién se llevó a cabo la revelación del póster oficial para la carrera de 2024 en tierras mexicanas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕