Salma Hayek, Alejandro Speitzer y Karime Pindter piden ayuda para Acapulco por el huracán Otis

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Alejandro Speitzer acude a la Cruz Roja Por su parte, el actor Alejandro Speitzer se lanzó a la Cruz Roja para entregar su ayuda en especie, pero aprovechó para entrevistar a una voluntaria, la cuál resaltó las cosas que más hacen falta por el momento. “Hacemos cuatro despensas: la de bebé, la de higiene, la de limpieza y la de alimento...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Alejandro Speitzer se suma y apoya a los damnificados en Acapulco tras paso de 'Otis'Su acción solidaria también recibió elogios por parte de los internautas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Salma Hayek revela las inquietantes experiencias paranormales en su mansión de LondresComo si se tratara de una trama sacada de las novelas de Stephen King, la actriz compartió algunos sucesos que ocurrieron en su hogar anteriormente

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Kim Kardashian rinde un atrevido homenaje a Salma Hayek en su vestuario de HalloweenCon la llegada de noviembre, las celebridades del mundo del espectáculo se esfuerzan por deslumbrar a sus fanáticos con asombrosas caracterizaciones

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

FORO_TV: Salma Hayek se Despide de Matthew Perry; Así es su Emotivo MensajeLa actriz Salma Hayek escribió un emotivo mensaje por la muerte de su amigo Matthew Perry: “Existe un vínculo especial que ocurre cuando compartes sueños con alguien, y juntos trabajas por ellos”

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Esta es la película que hizo Salma Hayek con Matthew Perry de FriendsLa veracruzana se despidió de su amigo, el actor con el que protagonizó una película de comedia en los años 90

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Piden ayuda para los animales afectados por el huracán Otis en AcapulcoTras el huracán Otis en Guerrero, se establecen centros de recolección en Toluca y Metepec para ayudar a animales afectados. Pablo Malaquias lidera la iniciativa, buscando reunir insumos y realizar labores de cuidado y desparasitación

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕