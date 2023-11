¿Cuánto recaudó 'Five Nights at Freddy's' en taquilla durante su primer fin de semana?

lo que supone un debut mundial de 130,6 millones de dólares. La cinta superó con creces las proyecciones iniciales de que recaudaría al menos 50 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. El éxito del largometraje es especialmente notable dado su estreno simultáneo en el servicio de streaming de Peacock,Con las cifras finales del lunes,

“Five Nights” habría empatado a"Black Widow", de Marvel y Disney+, la cual recaudó 80 millones de dólares60 millones de dólares en streming, como el mayor fin de semana para un estreno simultáneo.

Sin embargo, nuestro protagonista descubre que está en un lugar sumamente peligroso, pues los personajes que se encuentran en este lugar,La cinta no ha recibido críticas muy positivas, pues en la plataformamientras que el público respondió de forma entusiasta, dándole unJason Blum, productor de la cinta, se mostró satisfecho con la recepción de la película y agradeció a los fans por ser tan"apasionados y geniales".

reconoció el trabajo del director Chris Columbus y del creador del videojuego Scott Cawthon, quienes colaboraron estrechamente para adaptar la historia al cine.

