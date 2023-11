“Me liberé a través de la escritura”: Ciro Murayama

El 68 es una generación venerada, estudiada desde muy distintos ángulos y casi a grado de mito. Pero qué ha pasado con las generaciones posteriores, con aquellas que todavía nacimos en el autoritarismo y nos tocó llegar a un México democrático. ¿Cuáles fueron los procesos vitales que enfrentaron, que les alimentaron y les nutrieron.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: INE en Nayarit inicia proceso electoral 2023 -2024 con la instalación de Consejo LocalAsí lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la Junta Local, Eduardo Trujillo Trujillo

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: INE instala consejo local en Nuevo León para las elecciones del 2024El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló formalmente su Consejo Local en Nuevo León para las elecciones del 2024.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Aprueba INE convocatoria para aspirantes a consejeros electorales en consejos distritalesEl Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para todas aquellas personas que aspiren a ser consejeros electorales.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Con estrategias busca INE incrementar participación ciudadana en TamaulipasEl vocal del INE en Tamaulipas señaló que para dejar atrás el abstencionismo están creando distintas estrategias para incrementar la participación ciudadana

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Impugna Movimiento Ciudadano acuerdo del INE de paridad en gubernaturasEl instituto ordenó a los partidos políticos a postular a cinco mujeres para el proceso electoral de 2024

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Mario Delgado justifica que Morena incumplió donar 50% de prerrogativas “por multas del INE”El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, justificó que el partido incumplió con la promesa que hizo en 2020 de renunciar cada año al 50 por ciento.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕