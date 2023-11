Zedillo reaparece: 'Me gustaría ver un Presidente que no sea elegido mintiendo al pueblo'

AMLO se mofa y compara discurso de Santiago Creel con reacción de Zedillo sobre comentarios por el Fobaproa, el exmandatario priísta ennumeró las características que él considera debería contener el siguiente líder del país de cara a las“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas.

Añadió que le gustaría"ver un Presidente que no sea elegido mintiendo al pueblo, un presidente que no gobierna mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: VIDEO: Zedillo quiere un presidente de México que gane sin mentir a los ciudadanosEl ex mandatario mexicano describe las características que espera de quien gane la Presidencia de México en 2024

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Frente Amplio por México seleccionará a candidatos a elección 2024 vía encuestaPerfiles que representarán al Frente Amplio en la elección 2024 serán elegidos vía encuesta

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Kendrick Lamar viene a México y encabeza el AXE Ceremonia 2024 ¿Cuándo salen los boletos?Kendrick Lamar es el primer artista confirmado para el Festical AXE Ceremonia 2024; organizadores prometen el mejor cartel de su historia

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Gran Premio de México 2024: Revelan los precios de los boletosEl Gran Premio de México 2024 reveló los precios de los boletos; aquí te decimos cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Revelan los precios de los boletos para el Gran Premio de México 2024Los aficionados de la Fórmula 1 podrán adquirir sus entradas desde el próximo 13 de noviembre

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Gran Premio de México 2024: Precios y fechas de venta de boletosTambién se llevó a cabo la revelación del póster oficial para la carrera de 2024 en tierras mexicanas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕